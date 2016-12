i.s.m. Boekhandel ‘t Boekendal (Urk) & Uitg. Om Sions Wil (Gouda)'t Boekendal en Uitgeverij Om Sions Wil presenteren "Religieuze Gevoelens" aan de bevolking van Urk. Op D.V. vrijdag 10 mei vindt een symposium plaats met als thema 'Geloof en gevoel'. Het standaardwerk van de bekende puritein Jonathan Edwards is recent vertaald in het Nederlands. Leesmeer over het boek.Programma:20:00 – 20:15 Opening voorzitter Wim VisserWelkom & toelichting programma en doel symposiumLezen: Handelingen 27:20-26Gebed & zingen Ps. 119:320:15 – 20:45 Lezing “Religieuze Gevoelens toen” – Jan ZeemanHistorisch deel; uitlopend op ontstaan boek20:45 – 21:15 Pauze met verkoop & thee / koffie21:15 – 21:45 Lezing “Verhouding geloof - Gevoel” – Wim VisserDwarsdoorsnede boek; met voorbeelden21:45 – 22:00 Sluiting ds. C.P. de BoerSamenvatting c.q. AppelwoordZingen Ps.119:17 & Dankgebed22:00 – ca. 22:15 Verkoop aan boekentafel ’t BoekendalDeurcollecte voor bestrijding onkosten