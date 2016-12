.

Kompas zal in oktober, gelijktijdig met een geheel vernieuwde 'Om Sions Wil', tijdens de familiedagen in Gorinchem gelanceerd. Onder leiding van hoofdredacteur Jan Dirk van Nifterik staat iedere uitgave garant voor enkele uren boeiend kijk- en leesplezier. Van Nifterik licht een tipje van de sluier op: "We letten er sowieso op dat iedere leeftijdsgroep en de verschillende niveaus onder onze lezers evenredig zullen worden aangesproken. Zo staan er onder andere interessante interviews met diverse jongeren in, is er een boeiende column en brengen we aan de hand van een stelling een actueel vraagstuk onder de aandacht. Verder zullen we afwisselend onderwerpen of vraagstukken op gebied van theologie, psychologie, kerkelijk in het algemeen, studie of werk en maatschappij op een Bijbels verantwoorde en gefundeerde wijze behandelen.""De naam is niet zomaar gekozen," licht Cor de Pater, uitgever van Uitgeverij Om Sions Wil, desgevraagd toe. "Het kompas zien wij verbonden aan het fenomeen reizen. Als je op reis gaat, bereid je je vooraf meestal goed voor. Je zorgt voor voldoende kleding en proviand. Ook zorg je voor een goede kaart of maak je gebruik van je navigatiesysteem. Zo is het ook met de geestelijke levensreis die ieder van ons maakt. De Bijbel kun je daarin vergelijken met een kompas. In de Bijbel gaat het om Christus. Je hebt dagelijks dit Kompas nodig om je leven af te stemmen op Christus. Met dit Kompas kun je ook toetsen of je op de juiste weg bent, de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Met ons blad Kompas willen we onze jongeren in verschillende soorten artikelen telkens weer deze spiegel voorhouden."