Wordt jij onze nieuwe columinst? oproep 1

Om Sions Wil is op zoek naar jeugdig schrijftalent voor ons nieuwe jongerenblad Kompas. Ben jij in staat om op het scherpst van de snede te schrijven en zijn jouw teksten aansprekend, inspirerend, voorzien van pittige humor en/of stemmen ze tot nadenken? Dan zijn we op zoek naar jou! Klim in de pen en stuur ons twee van jouw beste columns. Wie weet overtuig jij de redactie en word jij onze nieuwe columnist!

Voorwaarden

· De column bevat niet meer dan 2500 tekens (inclusief spaties)

· Je bent zelf tussen de 16-25 jaar

· De column is bedoeld voor lezers van 12-21 jaar

· Je moet in staat zijn met deadlines te werken en flexibel op eventuele wijzigingen daarin te kunnen reageren

· We verwachten van jou een goede beheersing van de Nederlandse taal op gebied van stijl, spelling en interpunctie

· Van onze columnisten vragen we dat ze betrokken christenen zijn en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van Om Sions Wil ook willen uitdragen

Voldoe je aan deze eisen en vind je het leuk om op deze manier wat bij te verdienen? Klim dan in de pen en stuur z.s.m. twee proefcolumns naar: info@omsionswil.nl .







Gezocht: scribenten voor jeugdartikelen oproep 2



Om Sions Wil is op zoek naar studenten/jongvolwassenen, die het leuk vinden om voor ons nieuwe jongerenblad Kompas interviews met jongeren te houden en daarvan een goed en duidelijk artikel te schrijven. Vind je het leuk om met mensen in gesprek te gaan en ben je in staat om daarvan een boeiend en lezenswaardig artikel te maken? Dan zijn we op zoek naar jou! Je moet wel in staat zijn met deadlines te werken en flexibel op eventuele wijzigingen daarin te kunnen reageren. Uiteraard verwachten we van jou een goede beheersing van de Nederlandse taal op gebied van stijl, spelling en interpunctie. Van onze scribenten vragen we dat ze betrokken christenen zijn en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van Om Sions Wil ook willen uitdragen.